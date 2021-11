Dresden

Einbrecher sind in den vergangenen Tagen in die Kantine einer Schule an der Tieckstraße eingedrungen.

Laut Polizeimeldung gelangten die Täter offenbar über einen Fahrstuhl in die Räumlichkeiten. Ein Zeuge stellte später jedoch auch Hebelspuren an zwei Eingangstüren des Schulgebäudes fest. In der Kantine versuchten die Täter dann zwei Kassen aufzuhebeln. Nachdem ihnen das nicht gelang durchsuchten sie noch drei Spinde.

Was und ob überhaupt etwas gestohlen wurde, konnte die Polizei noch nicht mitteilen. Der Sachschaden wurde jedoch bereits auf rund 100 Euro geschätzt.

