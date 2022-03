Dresden

Einem Wohnungsbrand mit einem Verletzten hat es am Mittwochabend in einem Hochhaus an der Blasewitzer Straße gegeben.

In der fünften Etage des Wohnhauses brannten offenbar Möbelstücke. Die Feuerwehr löschte die Flammen von außen mit Drehleiter und von innen. Der Mieter der Wohnung kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Wohnung ist wohl nicht mehr nnutzbar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Von halk