Dresden

Am frühen Mittwochnachmittag sind drei Menschen bei einem Unfall verletzt worden. Eine 64-jährige Seat-Ibiza-Fahrerin fuhr auf der Karlsruher Straße in Richtung Heidelberger Straße und verlor in einer Kurve die Kontrolle über ihren Wagen. Dabei geriet sie auf die Gegenspur und stieß mit einem VW Golf zusammen. Die beiden Frauen im Golf sowie die Seat-Fahrerin wurden leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Die Autos wurden abgeschleppt.

Von cs