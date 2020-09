Dresden

Bei zwei Auseinandersetzungen, in denen jeweils Messer eine Rolle spielten, sind in der Nacht zu Mittwoch in Dresden drei Personen verletzt worden.

Der erste Vorfall ereignete sich kurz nach 1 Uhr in einem Park an der Schanzenstraße. Hier gerieten zwei 27 und 26 Jahre alte Afghaninnen in Streit. Die ältere verletzte die jüngere Frau so, dass diese ins Krankenhaus musste. Sie selbst erlitt ebenfalls leichte Verletzungen.

Gegen 3.40 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung in der Erstaufnahmeeinrichtung an der Hamburger Straße. Hier gerieten ein 33 Jahre alte Libyer und ein 34-jähriger Landmann in Streit. Wiederum verletzte der Ältere den Jüngeren mit einem Messer.

Die Polizei ermittelt nun gegen beide Tatverdächtige wegen Körperverletzung.

Von fkä