Dresden

In den beiden vergangenen Tagen sind Unbekannte in drei Autos in und um Striesen eingebrochen und haben Technik gestohlen.

Auf der Hepkestraße schlugen sie eine Scheibe eines VW Passat ein und bauten das Radio-Navigationsgerät im Wert von rund 3.500 Euro aus. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf 500 Euro. Ebenfalls schlugen Unbekannte an einem auf der Schumannstraße geparkten Skoda Octavia eine Scheibe ein und stahlen das Multifunktionsdisplay samt Bedienelement. Der Wert der Technik beträgt rund 3.500 Euro. Bei einem weiteren Einbruch drangen die Täter auf noch unbekannte Weise an der Bergmannstraße in einen Seat Exeo ein und bauten das Radio im Wert von 950 Euro aus.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge.

Von ls