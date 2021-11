Dresden

Zwischen Sonntag und Montag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Dresden-Dölzschen eingebrochen. Das Haus an der Straße Kohlgraben wurde von den Tätern gründlich durchsucht, nachdem sie sich mittels eines aufgehebelten Kellerfensters Zutritt verschafften. Ob etwas gestohlen wurde, ist bisher nicht klar.

Von SP