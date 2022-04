Dresden

Diebe haben in den vergangenen Tagen versucht, einen Renault Master zu stehlen. Sie beschädigten das Schloss an der Fahrertür des an der Zinnowitzer Straße abgestellten Fahrzeugs und gelangten so in das Innere.

Jedoch konnten die Täter den Kleintransporter nicht starten. Der Sachschaden beläuft ich auf etwa 500 Euro.

Von cs