Dresden

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag zwei Transporter in Dresden aufgebrochen und mehrere Werkzeuge aus dem Inneren gestohlen.

Auf der Böttgerstraße in Trachau war es ein Mercedes Sprinter, auf den es die Täter abgesehen hatten. Sie stahlen unter anderem einen Bohrhammer, einen Trennschleifer, ein Elektroschweißgerät und weitere Werkzeugmaschinen im Gesamtwert von etwa 15 000 Euro. Um in den Transporter zu gelangen, hatten sie zuvor das Schloss der hinteren Tür aufgebrochen und einen Schaden in Höhe von rund 300 Euro hinterlassen.

Aus einem VW Crafter auf der Bärnsdorfer Straße stahlen die Täter unter anderem eine Schleifmaschine und mehrere Winkelschleifer von noch nicht bekanntem Wert. Auch an diesem Wagen hatten die Täter das Schloss der hinteren Tür beschädigt. Der Sachschaden ist noch nicht beziffert.

Von BW