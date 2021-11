Dresden

In der Nacht zu Samstag haben Diebe ein E-Bike samt Zubehör aus einer Garage an der Bismarckstraße in Dresden-Niedersedlitz gestohlen.

Die Täter brachen das Schloss des Garagentores auf und entwendeten laut Polizeimeldung neben dem Rad auch noch einen Fahrradanhänger sowie Werkzeug. Der Wert des Diebesgutes wurde mit rund 5.500 Euro angegeben. Bei der Tat entstand außerdem ein Sachschaden von rund 60 Euro.

Nach einem Hinweis des Eigentümers der gestohlenen Gegenstände stellten Polizeibeamte den Anhänger und das Werkzeug in einer Halle an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Heidenau sicher. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls.

Von BW