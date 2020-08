Dresden

Ein Diebes-Trio haben am frühen Samstagmorgen zwei Metallstatuen an einem Künstleratelier im Dresdner Stadtteil Loschwitz entwendet. Eine aufmerksame Zeugin hatte beobachtet, wie die Langfinger gegen 3.15 Uhr die Figuren mit Gewalt entfernten und in einen Kleintransporter luden, teilte die Polizei mit. Die alarmierten Beamten konnten das Trio ausfindig machen: eine 33-jährige Frau und einen 38-jährigen Mann aus Deutschland sowie einen 47-jährigen Italiener. Die Polizisten stellten zudem fest, dass der Kleinwagen nicht zugelassen war und der Fahrer ohne Führerschein am Steuer saß. Die Diebesbande landete zunächst beim Haftrichter und anschließend im Gefängnis.

Von ttr