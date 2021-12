Dresden

Am Montagmorgen sind Diebe in zwei Einfamilienhäuser an der Friedrichswalder Straße und am Tannenweg eingebrochen.

Im ersten Fall verschafften sich die Täter durch ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt zu dem Haus an der Friedrichswalder Straße. Als sie gerade dabei waren die Zimmer zu durchsuchen, wurden sie offenbar gestört und flohen zunächst ohne Beute.

Keine 500 Meter Luftlinie entfernt versuchten die Täter es dann erneut. Am Tannenweg hebelten sie die Eingangstür eines Einfamilienhauses auf. Im Inneren den Hauses angekommen, entwendeten sie zwei Laptops sowie Computertechnik. Genaue Angaben zum Sach- und Diebesschaden liegen noch nicht vor.

Von BW