Dresden

Diebe sind in den vergangenen Tagen in vier Autos im Dresdner Süden eingebrochen. Dabei gingen die Täter jeweils auf die gleiche Art und Weise vor. Sie zerschlugen die Scheiben und gelangten so in den Innenraum der Autos.

Aus einem Mercedes auf einen Parkplatz an der Straße Altplauen stahlen die Täter einen Rucksack. Auf der Hofmühlenstraße entwendeten sie Getränke aus dem Kofferraum eines Toyota Previa. Auf der selben Straße durchsuchten die Täter außerdem einen VW Passat. Noch unklar ist, ob sie hier etwas gestohlen haben. Schlussendlich drangen die Diebe auch in einen Renault Modus auf einem Parkplatz an der Oskar-Maune-Straße ein. Auch hier ist nicht bekannt, ob die Diebe etwas mitnahmen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Abschließende Angaben zum Sachschaden liegen jedoch noch nicht vor.

Von BW