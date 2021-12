Dresden

Einbrecher sind am Wochenende in ein Verwaltungsgebäude an der Straße Am Heiderand eingestiegen.

Die Täter rissen zunächst ein Zaunfeld aus der Verankerung und gelangten auf das Gelände des Waldfriedhofes am Weißen Hirsch. Anschließend hebelten sie ein Rolltor am Verwaltungsgebäude auf und gelangten in Büro-und Werkstatträume. Nach erster Übersicht stahlen sie von dort einen Winkelschleifer und eine Bohrmaschine im Gesamtwert von etwa 150 Euro. Eine Übersicht über weiteres Diebesgut liegt der Polizei noch nicht vor. Der Sachschaden wurde auf etwa 1 000 Euro geschätzt.

Von BW