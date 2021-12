Dresden

Diebe sind am Dienstagvormittag in einen Mercedes Sprinter auf der Reitbahnstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte ist bisher noch unbekannt, wie die Täter genau in den Kleinbus gelangten. Aus dem Inneren stahlen sie anschließend unter anderem ein Tablet, eine Powerbank und Bargeld. Den Diebstahlschaden schätzt die Polizei auf etwa 1 400 Euro.

Von BW