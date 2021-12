Dresden

Am Dienstag sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Krügerstraße eingebrochen.

Laut Polizeibericht zerschlugen die Täter die Scheibe einer Terrassentür und gelangten so ins Innere. Anschließend durchsuchten sie die Räume im Obergeschoss. Von dort stahlen sie unter anderem Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1 000 Euro.

Von BW