Dresden

Diebe sind in der Nacht zu Mittwoch in ein Geschäft am Hubertusplatz in Dresden-Pieschen eingebrochen.

Die Täter hebelten eine Tür auf, zerstörten ein Schloss und gelangten so ins Innere. Dort angekommen brachen sie eine weitere Tür auf und durchsuchten die Räume. Sie versuchten einen Tresor zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Täter verließen das Geschäft anschließend, offenbar ohne etwas gestohlen zu haben. Sie hinterließen jedoch einen Sachschaden in Höhe von etwa 1 330 Euro.

Von BW