Im Laufe des Montags sind Einbrecher in eine Wohnung an der Kesselsdorfer Straße eingestiegen. Die Täter verschafften sich Zugang zum Mehrfamilienhaus und hebelten die Tür zur Dachgeschosswohnung auf.

Diebe brechen in Dresdner Wohnung ein und fliehen mit fetter Beute

Naußlitz Diebe brechen in Dresdner Wohnung ein und fliehen mit fetter Beute