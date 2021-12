Dresden

Diebe haben in den vergangenen Tagen drei Garagen an der Zöllmener Straße in Dresden-Cotta aufgebrochen. Wie die Täter genau in die Garagen gelangten ist laut Polizei noch unklar. Aus dem Inneren klauten sie anschließend einen Werkzeugkoffer mitsamt einem elf Kilogramm schweren Schlaghammer im Wert von rund 500 Euro. Festgestellt wurde der Einbruch am Dienstagmorgen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Von BW