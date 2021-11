Dresden

Eine Ergotherapie-Praxis in Dresden-Trachau und Gewerberäume in Übigau sind in den vergangenen Tagen Opfer von Einbrechern geworden. Die Praxis in einem Mehrfamilienhaus an der Dippelsdorfer Straße brachen Diebe zwischen Donnerstag 19 Uhr und Freitag 7.30 Uhr auf, teilte die Polizei mit. Die Täter durchsuchten alle Zimmer und entwendeten eine verschlossene Geldkassette mit etwa 500 Euro. Der Sachschaden wird auf etwa 30 Euro geschätzt.

In die Gewerberäume an der Rethelstraße gelangten die Langfinger, indem sie eine Tür zu einer Werkhalle aufhebelten. Das muss laut Polizei zwischen Freitag 17 Uhr und Sonnabend 16.45 Uhr geschehen sein. Die Diebe nahmen aus den Büroräumen 180 Euro, mehrere Mobiltelefone, drei Laptops sowie zwei Lötstationen im Gesamtwert von rund 1900 Euro mit. An der aufgebrochenen Tür hatten sie zudem verschiedene Werkzeuge zum Mitnehmen bereitgestellt, sie aber aus unbekannter Ursache zurückgelassen. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Von ttr