Dresden: Dieb verletzt Ladendetektiv in der Neustadt

Dresden

Ein Dieb hat am Montagnachmittag einen 47-jährigen Ladendetektiv in der Äußeren Neustadt leicht verletzt. Zuvor hatte er Lebensmittel in einem Markt an der Alaunstraße gestohlen. Jetzt ermittelt die Polizei Dresden wegen versuchtem räuberischen Diebstahls gegen den 35-Jährigen.

Ein Ladendetektiv hatte den 35-Jährigen beim Klauen in einem Supermarkt beobachtet. Er und sein 47-jähriger Kollege folgten ihm anschließend bis zum Albertplatz. Dort stellten sie den Dieb, der nach dem 47-Jährigen schlug.

Alarmierte Polizisten fanden offenbar gestohlene Waren im Wert von rund zehn Euro bei dem Tatverdächtigen.

Von ffo