Dresden

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Verkehrsunfall am 4. April gegen 18.10 Uhr machen können. Eine unbekannte Autofahrerin bog von der Alten Meißner Landstraße nach links auf die Meißner Landstraße in Richtung Meißen ein. Ein 23-jähriger Radfahrer, der auf dem Radweg in Richtung Innenstadt fuhr, stieß dabei gegen den Wagen, stürzte und wurde leicht verletzt. Die Unbekannte fuhr ohne anzuhalten weiter.

Die Polizeidirektion Dresden ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, dem unbekannten Auto und der Fahrerin machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0351/483 22 33 entgegen genommen.

Von cs