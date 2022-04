Dresden

Die Polizei Dresden sucht weiterhin Hinweise zur Identität eines Toten. Bereits am 5. April veröffentlichte sie Informationen zu dem Unbekannten, der am 21. März auf der Straße Langer Weg gefunden wurde und später in einer Dresdner Klinik verstarb.

Der 60 bis 70 Jahre alte Mann war etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und von kräftiger Statur. Zum Zeitpunkt des Auffindens war er mit einer schwarzen Jeans, einer grau-schwarzen Jacke und braunen Schuhen bekleidet. Der Mann hatte zudem zwei Rucksäcke und eine Isomatte dabei.

Im Zuge der Ermittlungen liegen der Polizei nun weitere Fotos des Mannes vor, der sich offensichtlich häufig in der Nähe einer Tankstelle an der Straße Langer Weg aufhielt.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Quelle: Polizeidirektion Dresden

Der Unbekannte hielt sich häufig in der Nähe der Tankstelle an der Straße Langer Weg auf. Quelle: Polizeidirektion Dresden

Die Polizeidirektion Dresden wendet sich noch einmal an die Öffentlichkeit und fragt: Wer kennt die abgebildete Person? Wo wird der Mann vermisst? Hinweise werden unter der Rufnummer 0351/483 22 33 entgegen genommen.

