In der Nacht zum Dienstag ist der Polizei an der Bremer Straße ein mutmaßliche Drogenhändler ins Netz gegangen. Dabei hatte er 30 Gramm Mengen Crystal sowie kleinere Mengen Cannabis und Marihuana. In seiner Wohnung fanden die Polizisten über 300 Gramm Marhihuana und Utensilien zum Drogenhandel.