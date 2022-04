Dresden

Am Freitagmorgen gegen 4.45 Uhr haben zwei Männer einen 17-Jährigen beraubt. Der Teenager war an der Steinbachstraße in Dresden-Cotta unterwegs, als ihn einer der Täter mit einem Messer bedrohte und aufforderte, sein Handy herauszugeben. Der andere Räuber zog dem Jugendlichen das knapp 1000 Euro teure Telefon aus der Hosentasche. Das Opfer informierte später die Polizei, teilten die Beamten mit.

Von ttr