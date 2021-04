Dresden

Dresden ​In der Nacht zu Montag ist aus noch unbekannter Ursache eine Laube in einer Kleingartensparte an der Gottfried-Keller-Straße in Cotta in Brand geraten.

Laut Polizeimeldung löschte die Feuerwehr den Brand, konnte aber nicht verhindern, dass die Laube komplett zerstört wurde. Auf einem benachbartem Grundstück wurde dadurch ein Pavillon und ein Gartenhäuschen beschädigt.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt, die Höhe des Sachschadens ist unbekannt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.