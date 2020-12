Dresden

In einer Gartensparte an der Lübecker Straße in Dresden-Cotta ist in der Nacht zu Sonntag eine Laube in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff bereits auf zwei weitere Häuschen über, als die Kameraden der Feuerwachen Übigau und Löbtau eintrafen.

Die Einsatzkräften löschten den Brand schnell und verhinderten weitere Schäden. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt.

Von halk