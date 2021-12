Dresden

In Dresden sind am Montag erneut Corona-Leugner auf die Straße gegangen, um gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu demonstrieren. Nach Angaben der Polizei trafen sich die Teilnehmer zunächst am Postplatz. Die Beamten, die durch Einsatzkräfte aus Berlin und Niedersachsen unterstützt wurden, stellten ein Dutzend Identitäten fest und eröffneten Ordnungswidrigkeiten.

Im Anschluss zogen rund 100 Personen weiter zum Städtischen Klinikum am Standort Friedrichstadt, wo aktuell zahlreiche Corona-Erkrankte um ihr Leben kämpfen. Die Gruppe wurde durch die Polizei angesprochen und entfernte sich daraufhin.

Versammlungen, an denen mehr als zehn Personen teilnehmen und die nicht ortsfest sind, sind nach aktueller Corona-Schutzverordnung nicht zulässig. Sie werden durch die Beamten unterbunden. Für die Ordnungswidrigkeit wird eine Geldbuße von 250 Euro fällig.

Von DNN