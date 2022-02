Dresden

Hochstapler haben am Dienstagvormittag einen Mann in seiner Wohnung an der Bautzner Straße bestohlen.

Eine Frau und ein Mann klingelten an der Wohnungstür des 24-Jährigen. Beide waren in Schutzanzüge gekleidet, mit Maske und Schutzbrille, und stellten sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes vor. Sie behaupteten, den Impfstatus des Mannes überprüfen und ihn über weitere Impfungen aufklären zu wollen. Außerdem stellten sie eine Geldprämie für eine Impfung in Aussicht. Der 24-Jährige ließ das Duo in seine Wohnung.

Dort lenkte der Mann ihn ab, während die Frau die Räume durchsuchte. Nachdem die angeblichen Gesundheitsexperten die Wohnung verlassen hatten, stellte der Betrogene fest, dass ein Laptop, Schmuck und Bargeld fehlten. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 13 400 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von lg