Dresden

Auf einem Betriebsgelände an der Bremer Straße in der Dresdner Friedrichstadt hat am Dienstagvormittag ein Container gebrannt. Wie die Feuerwehr meldet, stand auch ein Vorzelt in Flammen. Es entwickelte sich eine große und weithin sichtbare Rauchwolke. Aufgrund der Wetterlage bestand jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung.

Die Kameraden löschten den Brand. Kurz nach Mittag wurden noch Glutnester beseitigt. Zwei Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung medizinisch versorgt werden. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt.

Von fkä