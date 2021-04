Dresden

Am Freitagabend musste die Feuerwehr zu einem Brand nahe des Haltepunktes Cossebaude ausrücken. Hinter einer Lagerhalle an der Bahnhofstraße standen gegen 20.45 Uhr zwei Lagercontainer, ein Imbisswagen, ein Kleintransporter und verschiedene Regale lichterloh in Flammen. Das Feuer drohte, auf die Halle überzugreifen. Weil Rauch und Flammen auch zu den benachbarten Bahnanlagen zogen, wurden die Gleise zwischen Dresden und Coswig zeitweise gesperrt.

Mehrere Löschtrupps unter Atemschutz brachten den Brand unter Kontrolle und verhinderten, dass die Flammen auf die Lagerhalle übergriffen, teilte die Feuerwehr mit. Die verqualmte Halle wurde mit Elektrolüftern vom Rauch befreit. Gegen 22.30 Uhr gab die Deutsche Bahn die Zugstrecke wieder frei. Auf der etwa 120 Quadratmeter großen Brandfläche suchten Feuerwehrleute noch bis gegen 2.30 Uhr mit Wärmebildkameras nach verborgenen Glutnestern. Verletzt wurde niemand. Nun ermittelt die Polizei zur Brandursache.

Von ttr