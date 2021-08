Dresden

In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in ein Büro an der Bamberger Straße in Südvorstadt eingebrochen.

Laut Polizei durchsuchten die Täter die Büroräume und stahlen Computertechnik im Wert von etwa 5 000 Euro. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1 000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls.

Von tik