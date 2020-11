Dresden

Ein in Dresden studierender junger Mann ist am Montag per Telefon um eine hohe Geldsumme betrogen worden. Die Anrufer gaben sich als Angehörige der chinesischen Botschaft und Polizeibeamte aus und drohten dem aus China stammenden 22-Jährigen mit der Festnahme durch die deutsche Polizei.

Als Beweis schickten sie per WhatsApp Fotos eines vermeintlichen Haftbefehls und eines Dienstausweises der chinesischen Polizei. Per Zahlung von 300.000 Yuan – etwa 38.500 Euro – könne sich der Student vor der Festnahme schützen. Der junge Mann glaubte die Geschichte und überwies das Geld. Dass er betrogen worden war, ging dem 22-Jährigen erst später auf.

Von fkä