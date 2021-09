Dresden

Am Sonntagabend haben Dresdner Polizeibeamte zwölf Cannabispflanzen sichergestellt. Nach einem Zeugenhinweis fanden die Polizisten die Pflanzen an der Autobahnabfahrt Dresden-Neustadt. Die Pflanzen wurden mitsamt Bewässerungsanlage in einer Böschung zwischen einem Parkplatz an der Washingtonstraße und der A4 angebaut, wie die Polizei mitteilt.

Die Beamten stellten die Pflanzen sicher und fertigten eine Anzeige wegen des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln an.

Von EE