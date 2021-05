Dresden

Die Polizei hat in der Wohnung eines 23-Jährigen im Dresdner Stadtteil Gorbitz eine Cannabis-Plantage gefunden und mehrere Pflanzen sichergestellt. Nachdem sie bei einer Kontrolle des Mannes Hinweise darauf entdeckt hatten, dass er die Betäubungsmittel anbaut, wurde am Montag seine Wohnung durchsucht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

In der Wohnung habe unter anderem ein drei Mal drei Meter großes Aufzuchtzelt gestanden, in dem sich 16 Pflanzkübel mit Cannabispflanzen von einem halben bis zu einem Meter Höhe befanden. Zudem wurden zahlreiche Utensilien und Geräte zum Betrieb der Pflanzenzucht sichergestellt.

Von RND/dpa