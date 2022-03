Dresden

Mittwochnachmittag ist eine Frau bei einem Verkehrsunfall auf der Lommatzscher Straße verletzt worden. Sie war mit einem Bus von Mickten in Richtung Kaditz unterwegs, welcher im Begriff war, in Höhe der Pieschener Straße in den Bus- und Straßenbahnbereich in der Mitte der Straße zu fahren.

Aus der Pieschener Straße kam gleichzeitig ein Fiat 500 und bog nach links ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 32-jährige Busfahrer, woraufhin die Frau im Bus stürtzte und leicht verletzt wurde. Es entstand keinerlei Sachschaden, wie die Polizei Dresden mitteilt.

Von ee