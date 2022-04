Dresden

In der Nacht zu Mittwoch kontrollierten Bundespolizisten einen Mann an der Fernhaltestelle vor dem Hauptbahnhof. Der Mann wies sich mit einer Fotografie eines kroatischen Reisepasses aus. An dem abgelichteten Dokument bestanden jedoch erhebliche Zweifel an der Echtheit. Daraufhin händigte der Mann einen Führerschein sowie eine Identitätskarte der Republik Serbien aus, welche auf abweichende Personalien ausgestellt waren. Weiterhin wurden in dem mitgeführten Rucksack ein gültiger Reisepass und eine Krankenkarte gefunden, beide waren auf unterschiedliche Personalien ausgestellt.

Wie die Polizei mitteilte, ergaben erste Ermittlungen, dass die mutmaßlich „Alias“-Daten unter anderem in Mainz sowie in Frankfurt am Main bei unterschiedlichen Behörden benutzt wurden. Zusätzlich wurde ein Vollstreckungsbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen des Verschaffens falscher amtlicher Ausweise festgestellt.

Der ursprünglich aus Serbien stammende 33-Jährige muss sich nun wegen des Verschaffens falscher amtlicher Ausweise, Urkundenfälschung und mittelbarer Falschbeurkundung verantworten. Die Polizeidirektion Dresden führt zudem hinsichtlich des mehrmonatigen unerlaubten Aufenthaltes Ermittlungen durch, die noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden.

Von cs