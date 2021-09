Dresden

Vandalen haben am Sonntag gegen 2.15 Uhr am Barbarossaplatz ein Wahlplakat angezündet und unter einen VW T5 geschoben. Das Feuer griff laut Polizei auf den Kleintransporter über und beschädigte ihn. Auch ein Mazda C-Max, der vor dem VW parkte, wurde in Mitleidenschaft gezogen. Wie hoch der Schaden an den Autos ist, konnten die Beamten noch nicht sagen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Von ttr