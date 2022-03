Dresden

Am Montagabend hat eine Gruppe Menschen einen Funkstreifenwagen attackiert.

Zeugen meldeten per Notruf, dass sich etwa zwei Dutzend Menschen am Königsbrücker Platz zu einem Aufzug formierten und dabei bengalische Fackeln sowie Nebeltöpfe anzündeten. Als die Beamten eintrafen, zog die Gruppe Mülltonnen auf die Fahrbahn und setzte diese in Brand.

Außerdem wurde ein Streifenwagen aus der Gruppe heraus mit einer Flasche und anderen Gegenständen beworfen. Anschließend liefen die Personen in unterschiedliche Richtungen davon. Die Beamten blieben unverletzt.Die Polizisten konnten anschließend im Umfeld neun Menschen stellen. Der Staatsschutz ermittelt wegen schweren Landfriedensbruch und prüft dabei auch, inwieweit die neun Personen damit im Zusammenhang stehen.

Von lg