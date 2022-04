Dresden

Mehrere Personen haben am späten Dienstagnachmittag in einem Markt an der Riesaer Straße einen Warenaufsteller angezündet. Die Täter setzten den Pappaufsteller, auf dem Feuerzeuge zum Verkauf angeboten wurden, auf bislang unbekannte Weise in Brand. Wie die Polizei mitteilte, machten Kunden die Mitarbeiter auf den glimmenden Aufsteller aufmerksam, diese konnten ihn dann auch schnell löschen.

Bisher ist die Summe des Sachschadens noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer Brandstiftung.

Von cs