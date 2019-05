Dresden

Im Dresdner Westen hat es wieder in einer Kleingartenanlage gebrannt. Eine Gartenlaube sei von dem Feuer komplett zerstört worden, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Zwei weitere Lauben wurden in der Nacht zum Samstag beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Obwohl ein Suchhubschrauber eingesetzt wurde, konnte keine Verdächtige Person entdeckt werden.

In der Nacht zu Mittwoch waren in derselben Gartenanlage bei einem Feuer mehrere Lauben zerstört und beschädigt worden. Am Freitag brannte es in einer anderen Anlage im Dresdner Westen. Ob und wie die Brände im Zusammenhang stehen, war zunächst nicht bekannt.

Von dpa/DNN