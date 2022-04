Dresden

Am Montagvormittag kam es in der Küche eines Pakistanischen Restaurants an der Ecke Wittenberger Straße / Ermelstraße zu einem Brand.

Das aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochene Feuer konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Sie retteten eine ältere Frau aus dem Haus, bei der der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestand.

Von xcitepress/Christian Essler