Dresden

Am Donnerstagmittag hat es in einer Werbeartikelfirma an der Niedersedlitzer Straße gebrannt.

Ersten Mitteilungen nach, hatte in den Büroräumen eine Laserschnittmaschine Feuer gefangen. Die Feuerwehr rückte an und konnte den Brand schnell mit einem Kohlendioxidlöscher unter Kontrolle bringen. Jedoch konnte sich der Rauch im gesamten Gebäude verteilen und vier Personen mussten mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Von BW