Dresden: Brand in Asylunterkunft an der Bremer Straße

Dresden

Am Samstagabend kam es in der Asylunterkunft an der Bremer Straße zu einem Brand. Aus bisher noch ungeklärter Ursache fing in einem Wohncontainer eine Matratze Feuer. Das Feuer griff auf Teile des Daches über und verursachte starke Verrußungen im betroffenen Zimmer. Alle Bewohner konnten noch vor Eintreffen der Rettungskräfte die Halle verlassen.

Eine Person wurde durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Es gab keine Verletzten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Bremer Straße war während des Einsatzes gesperrt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Von fg