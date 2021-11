Dresden

Am Montagabend haben mehrere Passanten eine starke Rauchentwicklung aus dem neuen „Simmel-Gebäude“ am Wiener Platz gemeldet. Wie die Feuerwehr später mitteilte, hat dort aus bisher unbekannter Ursache ein Elektroraum in der dritten Etage gebrannt. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatte sich das Feuer bereits in den darüberliegenden Raum ausgebreitet.

Da sich das Gebäude noch im Bau befindet, konnte sich der entstandene Rauch über geöffnete Türen durch das Treppenhaus bis hinauf zum Dach ausbreiten. Mehrere Trupps der Feuerwehr versuchten den Brand unter Atemschutz aus dem Inneren des Hauses zu löschen, während von außen über eine Drehleiter der Dachbereich kontrolliert wurde.

Das gesamte Gebäude, also auch der Simmel-Markt im Erdgeschoss, wurde evakuiert und im Anschluss aufwändig belüftet.

Von BW