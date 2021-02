Dresden

Die Dresdner Feuerwehr musste in der Nacht zu Samstag noch einmal an das Brandhochhaus in der Marschnerstraße ausrücken. Kurz nach 3 Uhr meldeten Polizisten, die den Brandort absicherten, erneut Rauchentwicklung aus der betroffenen Wohnung.

Die Feuerwehr löschte das verborgene Glutnest und hielt bis 6 Uhr Brandwache. Nun sind Brandursachenermittler vor Ort, um herauszufinden, was das den Brand ausgelöst hatte.

Das verheerende Feuer, das im fünften Stock des Hochhauses ausbrach, kostete das Leben eines zweijährigen Jungens. Eine 36-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

