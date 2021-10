Dresden

Eine 76-Jährige ist am Sonnabend von einem Polizisten aus einer verqualmten Wohnung an der Wägnerstraße gerettet worden. Laut Berichten der Polizei hatte der 29-jährige Beamte zufällig den Brandmelder gehört und Qualm gerochen. Er öffnete daraufhin die Wohnung und befreite die Seniorin. Diese war beim Löschen von brennendem Essen gestürzt. Die 76-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von BW