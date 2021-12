Dresden

In Dresden-Blasewitz kam es am frühen Mittwochabend zu einem Unfall. Gegen 17.30 Uhr kollidierten ein PKW und ein Transporter an der Kreuzung Hepkestraße und Schlüterstraße, aus bisher ungeklärter Ursache. Dabei wurden ersten Informationen zufolge drei Personen leicht verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen zum Hergang aufgenommen.

Von SP