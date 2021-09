Dresden

Am Sonntagnachmittag kam es am Schillerplatz in Blasewitz zu einem Angriff auf eine Frau. Die 58-Jährige stieg aus einer Straßenbahn der Linie 12 aus und wurde plötzlich von einem Mann getreten. Dieser stieg dann in die Bahn ein und fuhr davon.

Der Täter war zwischen 17 und 25 Jahren alt, schlank und etwa 1,70 Meter groß. Er hatte dunkle lockige Haare. Bekleidet war er mit einem weißten T-Shirt, einer dunklen Jogginghose und dunklen Schuhen.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder dem Tatverdächtigen machen können.

Hinweise:03514832233

Von SP