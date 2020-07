Dresden

Blaulicht auf der Rehefelder Straße in Dresden-Pieschen: Am Freitagnachmittag ist ein Motorradfahrer gestürzt und hat sich lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Ersten Informationen zufolge verlor der 29-Jährige gegen 16.15 Uhr zwischen der Wurzener und der Leisniger Straße die Kontrolle über seine Ducati Scrambler. Das Motorrad prallte gegen einen parkenden Toyota Yaris, der Biker wurde noch etwa 25 Meter über die Fahrbahn geschleudert. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten ins Krankenhaus. Am Motorrad und am Auto entstand Totalschaden.

Die Rehefelder Straße war wegen der Unfallaufnahme gesperrt. Polizei und Sachverständige ermitteln nun, was genau den Unfall ausgelöst hat.

Von ttr