Dresden

In der Nacht zum Donnerstag hat die Polizei am Altmarkt einen Mann in Gewahrsam genommen, der den Hitlergruß gezeigt hatte.

Die Polizisten waren gegen drei Uhr morgens zu einem Streit gerufen worden. Der mit 2,2 Promille alkoholisierte 35-Jährige reagierte gegenüber den Beamten zunehmend aggressiv und zeigte zudem den Hitlergruß.

Als er daraufhin in Gewahrsam genommen wurde, wehrte er sich und versuchte einen Beamten zu schlagen. Verletzt wurde niemand. Gegen den Deutschen wird nun unter anderem wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Von DNN